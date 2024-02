Litiga con la moglie poi si scaglia contro i finanzieri: botte, insulti e minacce

Aggredisce i finanzieri che erano intervenuti per sedare un sedare una lite tra coniugi. Nel tardo pomeriggio di domenica, ma se ne è avuta notizia solo oggi, militari della stazione navale della guardia di finanza, allertati dal personale del porto turistico “Marina di Pescara”, sono intervenuti per una forte discussione tra coniugi. Giunti sul posto, hanno cercato di placare la coppia, ma alla vista dei militari l’uomo ha reagito con percosse, minacce ed insulti i finianzieri: è stato bloccato e arrestato. In aiuto è subito arrivata una pattuglia della Volante della Polizia di Stato che ha portato l’aggressore in questura in attesa del giudizio per direttissima mentre per la donna è stato richiesto l’intervento del 118. Lunedì in Tribunale l'uomo ha patteggiato 9 mesi di reclusione. Due finanzieri sono stati trasportati in ospedale e refertati per traumi contusivi.

