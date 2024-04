Dichiarazione dei redditi, in arrivo dal 30 aprile il nuovo 730 precompilato: cosa cambia per dipendenti e pensionati

Tutto pronto per la dichiarazione dei redditi 2024. A partire dal 30 aprile, i contribuenti potranno accedere alla dichiarazione precompilata tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate, comunicando così al fisco il proprio reddito ed effettuando i versamenti delle imposte relative a partire dalla base imponibile e dalle aliquote fiscali per ciascuna imposta dovuta. Tra le novità, un nuovo modello sperimentale per dipendenti e pensionati, che dovrebbe semplificare le procedure di compilazione. Anche se, secondo la Cgia, le pagine di istruzioni continuano ad aumentare, arrivando quest'anno a quota 152.

