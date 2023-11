Concordato preventivo: come funziona, chi può partecipare e i tempi per mettersi in regola. Il gettito atteso dal Fisco

In arrivo il concordato preventivo biennale per gli autonomi. Permetterà a circa 4,4 milioni di contribuenti di pagare una quantità fissa di tasse per due anni, rinnovabili per altri due. Colo che aderiranno agli accertamenti fiscali, inoltre, vedranno le sanzioni dimezzate. Una sorta di patto per provare a evitare una parte dell'evasione fiscale, anche se il gettito atteso dal governo è inferiore agli 800 milioni. Il testo del decreto legislativo che introduce questa novità è in attesa degli ultimi pareri tecnici prima dell'entrata in vigore, già dal prossimo anno. Vediamo nel dettaglio come funzionerà il concordato, chi riguarda e quali sono i tempi per mettersi in regola.

