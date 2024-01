La caccia al bonus sul 40% dei lavori per le Comunità energetiche nate nei piccoli comuni partirà ad aprile. E sempre allora scatteranno le tariffe incentivanti, con tanto di "premio" previsto per le Regioni del Nord e del Centro, dove c'è meno sole. A stabilire i tempi di una svolta attesa da oltre un anno e mezzo è l'approvazione del decreto ministeriale che dà il via alle comunità energetiche rinnovabili e alle configurazioni di autoconsumo condiviso. Un provvedimento a lungo atteso dagli operatori, che tuttavia rischia, a meno di modifiche, di tagliare fuori chi ha già collegato centinaia di impianti nel 2022 in attesa di costituire la Cer secondo le regole incastrate nell'iter di approvazione.