Canone Rai, richiesta esenzione pagamento entro il 31 gennaio: ecco chi può presentarla online e come fare

Canone Rai. Nel 2024 si paga di meno. Quest'anno il conto scende da 90 a 70 euro per l’abbonamento a uso privato, come stabilito dalla legge di Bilancio 2024. E l'Agenzia delle Entrate ha comunicato gli importi dovuti per l’anno 2024 per chi sceglie il pagamento annuale, semestrale o trimestrale, ma anche per le altre casistiche che possono presentarsi.

Ma c'è anche chi può chiedere l'esenzione: sono infatti esonerati dal pagamento del canone gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a 8.000 euro, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo. Tutte le categorie devono attestare entro il 31 gennaio di essere in possesso dei requisiti per non pagare.