Btp indicizzato all'inflazione, richieste superiori ai 40 miliardi. ​Il collocamento dei titoli al prezzo di 99,76 euro: ecco come funziona

Successo del collocamento del nuovo titolo di Stato indicizzato all’inflazione europea da parte del Tesoro: è di un ammontare pari a 5 miliardi di euro e ha scadenza 15 maggio 2036, a fronte di ordini finali pari a oltre 41 miliardi, il 78% dei quali dall’estero. La premier, Giorgia Meloni, sottolinea: «rimettere gran parte del debito in mani italiane». Il nuovo BTP-I A 10 anni. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,76 corrispondente ad un rendimento lordo, all’emissione, dell’1,83%. Il titolo ha godimento 15 novembre 2023 e tasso annuo dell’1,8%, pagato in due cedole semestrali. Il collocamento è stato curato da cinque lead manager: Bbva sa, BofA Securities Europe, Citibank Europe, HSBC Continental Europe e Societe Generale Inv. Banking e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.