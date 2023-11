Bonus Tari: a chi spetta, come funziona e quali sono i requisiti dello sconto per la tassa sui rifiuti

La Manovra non tocca il Bonus Tari. Se molti incentivi, infatti, sono stati cancellati con la legge di bilancio, altri sono sopravvissuti anche per il 2024. È il caso dell’agevolazione economica che riduce la spesa per i rifiuti per i nuclei familiari in difficoltà economiche. Insieme al bonus idrico e al bonus luce e gas, anche lo sconto Tari rientra nel bonus sociale per i nuclei familiari con Isee basso.

