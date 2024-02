Bonus psicologo da 1500 euro, domande da marzo ma rimborsi in ritardo: le Regioni pagano dopo un anno

Parte il nuovo bonus psicologo. Vale fino a 1500 euro. La circolare attuativa dell’Inps, secondo fonti del ministero della Salute, dovrebbe arrivare in settimana, per poi far partire le domande a metà marzo. Ma i terapeuti che accettano il voucher statale rischiano di vedere i soldi solo nel 2025, visto che le Regioni stanno finendo solo ora di rimborsare le sedute coperte dal contributo del 2022. La Basilicata lo ha fatto alla fine dello scorso anno, mentre l’Inps aspetta ancora migliaia di euro dalla Regione Lazio, da girare agli psicologi. Eppure i versamenti per legge dovevano avvenire entro fine luglio 2022. Insomma, per il nuovo bonus, la cui graduatoria sarà pubblicata molto probabilmente a luglio, la prospettiva di pagamenti ritardati fino a un anno sembra al momento quasi inevitabile. E a questo si aggiunge il fatto che si prevede l’erogazione di appena 6-8mila voucher, contro una richiesta che dovrebbe essere simile a quella del 2022, quando arrivarono 400mila domande all’Inps.