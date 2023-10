Bonus occhiali 50 euro, requisiti e come fare domanda. Contributo in scadenza: ecco quando

Bonus occhiali o bonus vista. In scadenza il contributo dello Stato per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto correttive. La domanda va presentata (entro il 31 dicembre) al portale www.bonusvista.it. Possono richiederlo i contribuenti con un Isee fino a 10mila euro.

I fondi sono in esaurimento quindi non è più possibile chiedere il rimborso per gli acquisti già fatti. Si può però ottenere il contributo per gli acquisti da qui a fine anno. Rimane possibile insomma richiedere l'emissione di un voucher da spendere nei negozi convenzionati consultabili nella pagina "Dove usare il buono" entro trenta giorni dall'emissione, fino ad esaurimento totale dei fondi dell'iniziativa.

Nel caso in cui al termine della richiesta comparisse il messaggio di "plafond esaurito" è consigliabile riprovare l'accesso nei giorni successivi.