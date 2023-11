Arriva il bonus per i lavoratori part time che hanno avuto lunghi periodi di inattività. E cominciano a fare effetto anche le semplificazioni introdotte dal governo con il decreto Lavoro sui contratti a termine. L’occupazione, intanto, continua a correre, con mezzo milione di occupati in più rispetto a un anno fa. L’Inps ha comunicato che domani aprirà il canale telematico tramite cui fare domanda per ricevere l’una tantum di 550 euro destinata ai lavoratori part time rimasti fermi per almeno un mese e mezzo. L’ente di previdenza sociale, con il messaggio n. 3977 del 10 novembre, ha fornito le prime indicazioni amministrative, anche finalizzate alla presentazione delle istanze, per la fruizione dell’indennità una tantum per gli anni 2022 e 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico. Più nel dettaglio, la disposizione prevede che l’indennità sia riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari, nell’anno 2022, di un contratto di lavoro a tempo parziale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane. Le domande per l’accesso all’aiuto potranno essere inoltrate fino al 15 dicembre di quest’anno.

