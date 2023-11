Bonifici istantanei meno costosi (anche a favore di chi è all'estero): ecco tutte le novità ​per cittadini e imprese

È capitato a molti: avere l’esigenza di trasferire denaro nell’arco di pochi secondi a un proprio familiare che si trova in una situazione di emergenza. Figli, mogli, mariti, fratelli, ai quali hanno rubato la carta di credito o il bancomat, o semplicemente il chip si è smagnetizzato e sono rimasti “ostaggio” di un conto al ristorante o alla reception di un hotel. Finora, chiedendo l’aiuto a un familiare, la soluzione poteva essere facilmente risolta con un bonifico istantaneo. Ma soltanto all’interno del territorio nazionale con commissioni bancarie non proprio a buon mercato. Tra un po’ - quando entrerà in vigore il regolamento appena approvato dalla Commissione europea - sarà possibile farlo anche tra i paesi Ue, allo stesso costo del bonifico ordinario, cosa che per quasi tutti i correntisti delle banche online è addirittura gratis. «I vantaggi sono reali e tangibili anche per le imprese, in particolare le Pmi e i commercianti, che possono essere certi di ricevere immediatamente i fondi loro trasferiti» ha spiegato la commissaria Ue ai Servizi finanziari, Mairead McGuinness.