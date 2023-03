Un’Europa green, che utilizza sempre più energia pulita che non inquina l’aria che respiriamo. Dopo lunghe e faticose riunione Bruxelles ha fissato nuovi ambiziosi target: entro il 2030 il 42,5% dell’energia consumata nella Ue dovrà provenire da fonti rinnovabili. Finora l’obiettivo fissava la quota al 32%.

Bisognerà correre quindi. Con investimenti ma anche con processi autorizzativi più semplici e veloci. Soprattutto in Italia, che già rischiava di non centrare il target del 32%. Attualmente infatti, a fronte di una media europea del 22%, la quota di rinnovabili in Italia sul totale dell’energia prodotta non arriva al 19%.