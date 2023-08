Assegno unico, pagamenti dal 18 agosto: cosa cambia per chi prende anche il reddito di cittadinanza. Il calendario

Mentre gli italiani provano a rilassarsi in vacanza, molti cittadini della Penisola si interrogano sui prossimi aiuti economici in arrivo. Primo dilemma risolto: il pagamento dell’assegno unico di agosto 2023 arriverà a partire dal 18 del mese. Gli accrediti, infatti, saranno effettuati dall’INPS il 18, il 21 e il 22 agosto.

Assegno unico, come ottenerlo dopo aver perso il Reddito di cittadinanza: la nuova domanda

Come ricordato dall’Istituto, questa finestra temporale riguarda i beneficiari del sostegno per i figli a carico nel caso in cui l’assegno non abbia subito variazioni rispetto al mese precedente. Le famiglie che ricevono un importo diverso rispetto al mese precedente per via di cambiamenti delle condizioni del nucleo familiare oppure che hanno presentato una nuova domanda otterranno la somma spettante nell’ultima settimana del mese.

Novità anche per le famiglie che percepiscono, o hanno ricevuto finora, anche il reddito di cittadinanza. L’INPS ha fornito le istruzioni per continuare a riceverlo anche dopo l’interruzione del sussidio economico.