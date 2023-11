Assegno unico novembre, quando viene pagato? Ecco perché per alcune famiglie sarà più basso. Importi e simulazioni

Novità in vista per l'Assegno unico per i figli a carico del mese di novembre. Alcuni nuclei familiari vedranno il loro importo ridotto al minimo, altri solo un taglio a seconda dei casi. Tra febbraio e marzo 2024 il conguaglio con il quale le famiglie potrebbero ricevere la restituzione delle somme non erogate oppure la trattenuta di quanto corrisposto in più. Prima, però, l'Agenzia delle Entrate deve fare i conti.