Assegno unico, la platea di beneficiari si può allargare? Ecco cosa cambia con la procedura d'infrazione Ue

Assegno unico e universale, l'Unione europea apre la procedura di infrazione contro l'Italia. Cosa potrebbe cambiare? Per evitare che la procedura vada avanti e l'Italia venga sanzionata il governo potrebbe decidere di erogare l'assegno unico anche nel caso in cui il genitore richiedente non risieda in Italia da almeno due anni e anche in caso di mancata convivenza con i figli, i due casi finiti nel mirino di Bruxelles. Potrebbero quindi essere queste le novità nell'assegnazione dell'aiuto alle famiglie, se l'Italia recepirà le contestazioni dell'Unione europea.