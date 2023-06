Assegno unico, via ai pagamenti: ecco il maxi conguaglio di giugno. Le date e le fasce

Assegno unico, via ai pagamenti del mese di giugno. Per chi ha presentato la richiesta entro la fine di febbraio, la rata è prevista entro il 21 giugno. Chi invece l'ha fatto più tardi, entro la fine del mese. Sull'app "Io" sono disponibili tutte le informazioni e gli aggiornamenti con le comunicazioni per modificare - se fosse necessario - i riferimenti bancari.