Tra meno di ventiquattro ore non ci sarà solo l’addio definitivo al vecchio reddito di cittadinanza che sarà sostituito dal nuovo assegno di inclusione. Contemporaneamente entreranno anche in vigore i maxi sgravi contributivi ai datori di lavoro che assumeranno i beneficiari del nuovo sussidio. Un taglio dei versamenti all’Inps del 100 per cento che andranno a vantaggio dei datori di lavoro che stipuleranno un contratto a tempo indeterminato con un percettore dell’assegno di inclusione.