Il ministero del Lavoro ha pubblicato una piccola guida per i beneficiari dell’assegno di Inclusione. Ne dà notizia una nota del ministero in cui si ricorda che «attraverso l’Adi, il decreto Lavoro mette in protezione i nuclei familiari che abbiano al loro interno almeno una persona minorenne, con più di 60 anni, con disabilità o seguita dai servizi socio sanitari perché in condizione di grave svantaggio».