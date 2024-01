Assegno di inclusione, acquisti con carta Adi: cosa è vietato comprare. Sì a pagamento mutuo, limiti a prelivi. Le istruzioni

Assegno di inclusione. Con il debutto previsto con i primi pagamenti che arrivano domani 26 gennaio, arrivano anche le istruzioni per l'uso della Carta di inclusione, lo strumento di pagamento dell’Assegno di inclusione. È stato registrato dalla Corte dei Conti il Decreto interministeriale che disciplina le modalità di utilizzo.

Il decreto è firmato dai Ministri del Lavoro e dell’Economia e dà attuazione all’art 4, comma 9 del DL 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 85/2003. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto è disponibile per la consultazione. Cosa si può acquistare? Si può prelevare contante e ci sono limiti? Il decreto risponde a queste domande.