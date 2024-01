Assegno inclusione, pagamenti: termini scaduti per riceverlo a gennaio. Chi fa domanda da oggi dovrà aspettare metà febbraio. Il messaggio Inps con le date

Assegno di inclusione. Si è chiusa ieri, 7 gennaio, la prima finestra utile per ricevere il nuovo sussidio entro gennaio. Le disposizioni Inps, infatti, prevedevano che l'erogazione sarebbe avvenuta il 26 gennaio per coloro i quali avessero presentato domanda dal 18 dicembre (data in cui le procedure di richiesta sono state aperte) fino appunto al 7 gennaio. Quando riceverà l'assegno, dunque, chi presenta domanda da oggi fino alla fine di febbraio?

Il prospetto delle date è stato stabilito dall'Inps stessa con il messaggio n. 25 del 3 gennaio 2024 (vedi allegato nell'ultima scheda9. Ecco quando si riceverà il contributo in base alla domanda di presentazione della domanda.