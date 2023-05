730, precompilata 2023: le scadenze. Invio, correzione e annullamento: tutte le date da ricordare

Precompilata 2023. Al via dall'11 maggio la trasmissione delle precompilate per il 2023: l'Agenzia delle Entrate ha infatti aperto il canale per consegnare i modelli per la denuncia dei redditi relativi a quelli percepiti nel 2022.

730 precompilato, modifica e compilazione da oggi online: istruzioni, detrazioni, rimborsi ed errori da evitare La guida

I contribuenti hanno la possibilità di scegliere se accettare il 730 così com'è oppure se integrare la dichiarazione (730 o Redditi) e procedere poi al clic finale di invio. Ma c'è tempo per i contribuenti: le scadenze previste sono per il 730 non oltre il 2 ottobre, mentre per il modello Redditi il limite massimo sarà il 30 novembre.