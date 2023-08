ETF, l’importanza di diversificare gli investimenti

Strumento finanziario sempre più popolare e apprezzato nel panorama degli investimenti, gli Exchange-Traded Funds, meglio noti come ETF, combinano le peculiarità dei comuni fondi di investimento a quelle delle azioni. Si tratta di fondi indicizzati quotati in borsa, che permettendo agli investitori di partecipare in ogni momento ai mercati finanziari. Al contempo, gli ETF offrono la possibilità di accedere a una variegata risma di opzioni, permettendo di diversificare il proprio portafogli.

Sfruttata da investitori, professionisti del settore e istituzioni, ma anche sempre più da privati, l’opportunità di diversificare ETF è spesso e volentieri sinonimo di contenimento del rischio. Distribuire in modo oculato il proprio capitale su asset differenti, infatti, andrà a ridurre le possibilità di incorrere in perdite, sebbene queste naturalmente non possano essere escluse.

Il mondo degli ETF

Ovviamente, è fondamentale avere ben presente che nemmeno gli ETF sono privi di rischio al 100%. Ecco perché, la diversificazione e la possibilità di sfruttare agevolmente le opportunità di differenti mercati rappresentano un importante fattore per allargare la sicurezza degli investimenti. Muoversi al meglio nel mercato degli ETF e nelle praticamente infinite possibilità che offre vuol dire, prima di ogni altra cosa, investire con coscienza e con il supporto di realtà consolidate nel settore.

Affidarsi a protagonisti dalla riconosciuta affidabilità e professionalità permette di ridurre ulteriormente le incognite e mette a disposizione possibilità di mercato mirate e già prese in esame, tra rischi, possibilità di crescita degli investimenti e analisi dei trend. Il supporto di realtà come VanEck consente, infatti, di comprendere al meglio come ottimizzare gli ETF e come entrare in contatto con questo variegato mondo.

Technology ETF

Una delle numerose proposte firmate VanEck riguarda gli investimenti in Technology ETF (Technology ETF | Investimenti in tecnologia | VanEck). Si tratta di un mercato importante. La tecnologia, infatti, trasforma la vita di tutti i giorni e, in ottica ETF, mette a disposizione un megatrend per investimenti in sei differenti e all'avanguardia Technology ETF: dagli EFT sui semiconduttori, che hanno visto VanEck essere il primo ETF UCITS in Europa a offrire un’esposizione specifica al settore, agli ETF spazio, passando dalla tecnologia del domani e sostenibile con gli ETF sull'idrogeno, fino agli Smart Home ETF e agli eSports ETF.

Insomma, investire in tecnologia vuol dire cavalcare la quarta rivoluzione industriale, un processo che tocca e sta trasformando ogni aspetto della vita di tutti i giorni: dall’ambito domestico alla comunicazione, dalla mobilità alla gestione consapevole e green delle risorse, fino all’intrattenimento e la corsa allo spazio. Naturalmente è importante notare come storicamente il settore della tecnologia ha esibito una volatilità maggiore rispetto ad altri investimenti più conservativi.

ETF materie prime

Altra interessante opportunità proposta da VanEck è quella negli ETF delle materie prime (ETF materie prime | Settore minerario | VanEck). Le materie prime rappresentano, infatti, un’importante e variegata asset class alternativa, la cui importanza viene spesso trascurata nella costruzione di un portafoglio resiliente. Non solo hanno caratteristiche storiche di copertura dall'inflazione, ma se ne prevede anche un aumento della domanda a causa della transizione energetica.

In questo importante mercato, VanEck mette a disposizione dei propri clienti ETF mining, che prendono in considerazione le azioni delle società estrattive per prevedere l’andamento dei prezzi dei metalli e offrire un modo semplice, ma efficace. Investire nelle riserve minerarie più importanti: oro, argento, rame, nichel, zinco, litio, minerale di ferro, ecc. permette di operare con i metalli, risorse da sempre impiegate e necessarie in ogni campo, dalle turbine eoliche, al solare, ai veicoli elettrici. Per questo VanEck, oltre agli EFT mining mette a disposizione ETF Oro, Rare Earth ETF, ETF Petrolio e quelle che rappresenta la colonna portante del futuro delle energie rinnovabili, gli ETF del Nucleare.

EFT Sostenibili

Attraverso gli ETF Sostenibili (ETF sostenibili | Investimenti sostenibili | VanEck), VanEck permette, invece, di investire nelle aziende innovative, che contribuiscono a costruire l'economia sostenibile del futuro. Un settore in cui rientrano i già citati EFT sull’idrogeno, ma che fa riferimento anche al futuro dell'alimentazione, con i Food ETF.

La crescita della popolazione mondiale e la necessità di contenere e ridurre gli impatti ambientali delle filiere del cibo obbligano, infatti, a riflessioni e cambiamenti, che si concretizzano in una innovazione del settore alimentare, ma anche da una modifica nelle preferenze dei consumatori, sempre più attenti e desiderosi di consumare alimenti più puliti, sani e sostenibili.

Tra gli ETF Sostenibili di VanEck trovano spazio anche gli ETF di Economia circolare. Un mercato che porta a investire in società all’avanguardia nella lotta agli sprechi a livello globale, consentendo soluzioni di riciclo e riutilizzo e producendo beni da materiali di recupero. Un aiuto al pianeta, ma anche benefici economici concreti alle aziende che efficientano la propria produzione e gestione delle risorse e a chi sa come investire al meglio su queste attività, tra società di gestione rifiuti, depurazione e trattamento delle acque, dei biocarburanti e dei servizi e beni legati ai materiali e ai prodotti riciclati.

Affidarsi ai professionisti del settore

In ogni caso, è sempre necessario avere presente che ogni mercato degli ETF presenta anche dei fattori di rischio, tra cui: difficoltà di acquistare o vendere un determinato strumento finanziario; possibili cali di valore improvvisi e imprevedibili; esposizione a determinate condizioni economiche, politiche o di altro tipo, che possono incidere negativamente sulle industrie e sul settore; rischi di cambio; minore liquidità ed efficienza dettate da investimenti nei paesi dei mercati emergenti e società di piccole dimensioni; diversificazione limitata.

Ed è per tutte queste ragioni che risulta ancora più importante affidare i propri investimenti e le proprie risorse a professionisti del settore, capaci di indirizzare verso le soluzioni più vantaggiose e anticipare i trend. Per approfondire le possibilità offerte da VanEck e imparare a cogliere i rischi prima di investire, gli investitori possono trovare i KID e il Prospetto sul sito internet www.vaneck.com.