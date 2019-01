Enel, lancia green bond da un miliardo

Ultimo aggiornamento: 21:36

Nuovo green bond di Enel. L'emissione prevede il rimborso in unica soluzione con scadenza il 21 luglio 2025 e il pagamento di una cedola a tasso fisso pari a 1,5%. Il prezzo di emissione, è stato fissato pari a 98,565% e il rendimento effettivo a scadenza è pari a 1,736%.L’obbligazione, da un miliardo di euro, spiega un comunicato, viene inclusa nel segmento sul segmento ExtraMOT PRO dedicato ai green e/o social bond di Borsa Italiana nato per offrire agli investitori istituzionali e retail la possibilità di identificare gli strumenti i cui proventi vengono destinati al finanziamento di progetti con specifici benefici o impatti di natura ambientale e/o sociale.I proventi netti dell’emissione saranno utilizzati per finanziare o rifinanziare gli Eligible Green Projects di Enel nell’ambito delle rinnovabili, delle reti, incluse le smart grid, della mobilità sostenibile, smart lighting, efficienza energetica e demand response.Con questa nuova obbligazione di Enel, il listino dei titoli per lo sviluppo sostenibile sui mercati obbligazionari di Borsa Italiana si arricchisce di un’ulteriore importante emissione sovranazionale. Il segmento Green e Social raggiunge così quota 71 strumenti quotati.Pietro Poletto, responsabile dei mercati Etf e obbligazionari del Gruppo London Stock Exchange, ha commentato:«Le tematiche di Enviromental, Social e Governance (Esg) stanno sempre più a cuore agli investitori di tutto il mondo. Sono infatti ritenute fondamentali nello stabilire le loro politiche di investimento. Borsa Italiana, attraverso il segmento Green e Social, ha voluto offrire uno strumento importante per individuare le obbligazioni che finanziano progetti di impatto ambientale e/o sociale, allineandosi così alle best practice internazionali. Negli ultimi anni si è vista una espansione più significativa anche grazie alla spinta impressa dalla Cop21, la conferenza parigina sui cambiamenti climatici, e dagli accordi sul clima. Siamo felici che il segmento continui a crescere anche con l’emissione di Enel e che i mercati di Borsa Italiana possano ulteriormente confermarsi un punto di riferimento per gli investitori attenti alla finanza sostenibile».