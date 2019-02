Banca mondiale lancia sul mercato italiano obbligazione per lo sviluppo sostenibile in rupie indonesiane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Banca Mondiale lancia sul mercato italiano una nuova obbligazione per lo sviluppo sostenibile in rupie indonesiane.I proventi dell’obbligazione, spiega un comunicato, saranno utilizzati per attività di sviluppo in linea con gli obiettivi dell'istituto con base a Washington (ratingAaa/AAA), diretti a eliminare la povertà e promuovere una prosperità condivisa. L'emissione di questa nuova obbligazione fa parte della strategia della Banca Mondiale volta ad aumentare la propria presenza nei mercati dei capitali italiani: dal 2015 l'istituzione ha raccolto l'equivalente di oltre 555 milioni di dollari da parte degli investitori in Italia attraverso Green Growth Bonds - green bond legati ad un indice azionario - e alle obbligazioni per lo sviluppo sostenibile emesse in una gamma di valute del mercato emergente.Dal 11 febbraio le obbligazioni sono quotate direttamente sull’EuroMOT di Borsa Italiana, dove sono negoziate su base continuativa grazie alla liquidità fornita da Bnp Paribas in qualità di market maker. La soglia minima di investimento è di 15 milioni di rupie (poco meno di mille euro).Le obbligazioni corrispondono una cedola lorda al tasso fisso annuale del 6,25% dal primo anno e fino alla scadenza, che avverrà a febbraio 2022. In tale data, la Banca mondiale rimborserà agli investitori il 100% del valore nominale in Rupie Indonesiane.La Banca Mondiale, sottolinea ancora la nota, raccoglie fondi sul mercato internazionale dei capitali per supportare il finanziamento di progetti di sviluppo sostenibile nei paesi membri beneficiari. Questi progetti sono volti a ridurre la povertà e a stimolare una crescita equa e condivisa in numerosi settori, tra cui istruzione, sanità, agricoltura, sicurezza alimentare e infrastrutture essenziali. Le obbligazioni per uno sviluppo sostenibile della Banca mondiale offrono agli investitori l’opportunità di supportare i paesi membri nel raggiungimento dei loro obiettivi di sviluppo.Per il lancio di queste obbligazioni, la Banca Mondiale ha collaborato con Bnp Paribas, in qualità di Dealer e Liquidity Provider.Ulteriori informazioni sulle Obbligazioni per uno Sviluppo Sostenibile sono disponibili sul sito: