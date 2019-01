Whatsapp, contro la diffusione delle fake news limita inoltro messaggi a 5

Ultimo aggiornamento: 19:47

WhatsApp scende in campo contro la propagazione delle fake news attraverso la sua chat. L'azienda, di proprietà di Facebook, ha annunciato l'imminente introduzione di un limite alle persone con cui si potrà condividere un messaggino. Un testo, una foto o un video ricevuti su WhatsApp potranno essere inoltrati a un massimo di cinque destinatari contemporaneamente, in modo da porre un argine alla diffusione di bufale. La decisione è frutto di un cambio di direzione ben preciso atto a rendere la piattaforma più "controllabile» e meno soggetta alla disinformazione e ai messaggi falsi e pericolosi.«Stiamo imponendo un limite di cinque messaggi in tutto il mondo a partire da oggi», ha fatto sapere Victoria Grand, vicepresidente per le politiche e le comunicazioni di WhatsApp, in occasione di un evento in corso a Jakarta, in Indonesia. Attualmente, infatti, l'inoltro di messaggi sulla piattaforma è impostato a venti invii per volta. In linea di massima fake news ed altri problemi non saranno eliminati, ma a cambiare sarà la velocità di propagazione di un messaggio. Questo aggiornamento terrà a bada la viralizzazione di un contenuto ed impedirà il propagarsi veloce delle classiche catene di Sant'Antonio.La novità è già stata sperimentata in India, dove WhatsApp l'estate scorsa è stata usata per diffondere false notizie che hanno portato ad atti di violenza e al linciaggio di alcuni individui ingiustamente accusati di traffico di minori. Inquell'occasione il governo indiano aveva chiesto «misure immediate» per contrastare la circolazione di fake news. L'estensione del limite a livello globale, ha spiegato la società sul suo blog, servirà a mantenere WhatsApp fedele almodo in cui è stata progettata: un applicazione per scambiarsi messaggi privati.«Abbiamo deciso il limite di cinque perché crediamo che sia un numero ragionevole per raggiungere gli amicie insieme prevenire gli abusi», ha detto Carl Woog, a capo della comunicazione di WhatsApp, al quotidiano britannico The Guardian.Oggi WhatsApp conta circa 2 miliardi di utenti, e i messaggi che vengono scambiati quotidianamente sulla piattaforma sono più o meno 70 miliardi e limitare il numero di inoltri sembra una scelta all'insegna della prudenza.