Webuild si aggiudica estensione superstrada in Texas

(Teleborsa) - Il Gruppo Webuild (ex Salini Impregilo) si è aggiudicato tramite la controllata Lane un contratto di 176 milioni di dollari per la realizzazione di progetto stradale in Texas.



Lane lavorerà al progetto di estensione Phase III della superstrada a pedaggio 183A, aggiungendo due corsie per un tratto di 6,6 miglia in ogni direzione tra la Hero Way e a nord della SH 29, e realizzerà un tratto tra la Hero Way e Seward Junction. L'estensione della superstrada 183A comprende la costruzione di 17 ponti, tra cui due sul South Fork San Gabriel River.



Il progetto, che dovrà essere completato nel mese di ottobre del 2024, è stato commissionato dalla Central Texas Regional Mobility Authority, in vista di un aumento del traffico lungo la strada 183 del 183% nei prossimi 25 anni. Il progetto contribuirà quindi a ridurre la congestione del traffico, consentendo un abbattimento dei tempi di percorrenza.

