Walt Disney, Bob Iger torna come CEO un anno dopo aver lasciato l'azienda

(Teleborsa) - The Walt Disney Company ha annunciato, a distanza di meno di un anno da quando ha lasciato l'azienda, in una mossa che viene letta dal mercato come un tentativo della società di intrattenimento di aumentare la fiducia e i profitti della sua unità multimediale in streaming.Iger, che ha, ha accettato di ricoprire la carica di CEO della Disney, con il mandato del Consiglio di stabilire la direzione strategica per una crescita rinnovata e lavorare a stretto contatto con il Consiglio nello sviluppo di un successore al termine del suo mandato. Iger succede a Bob Chapek, che si è dimesso dalla posizione.Iger è stato amministratore delegato e presidente di The Walt Disney Company, poi presidente esecutivo e presidente del consiglio di amministrazione fino al 2021.Durante i suoi 15 anni come CEO, dal 2005 al 2020, Iger ha contribuito ae ammirate al mondo. Ha ampliato il gruppo con ledi di Pixar (2006), Marvel (2009), Lucasfilm (2012) e 21st Century Fox (2019) e l'importante apertura del primo parco a tema e resort Disney nella Cina continentale (a Shanghai).Iger ha anche reso Disney un leader del settore attraverso le sue offerte di contenuti creativi sulle nuove piattaforme, tra cui il lancio del servizio di streamingnel novembre 2019 e dinel 2018."Ringraziamo Bob Chapek per il servizio reso alla Disney nel corso della sua lunga carriera, inclusa la guida dell'azienda attraverso le sfide senza precedenti della pandemia - ha affermato Susan Arnold, presidente del consiglio di amministrazione - Il Consiglio ha concluso che mentre la Disney si imbarca in un, Bob Iger si trova in una posizione unica per guidare l'azienda attraverso questo periodo cruciale".