Vola Made in Italy in Russia: Alibaba apre portale e-commerce AliExpress a mercato italiano

(Teleborsa) - Il colosso, mettendolo in comunicazione con il mercato russo. AliExpress è il: grandi le opportunità per i produttori di Made in Italy verso Mosca. Il, secondo Morgan Stanley, raggiungerà un giro d'affari di, con una crescita del 170%.Si tratta di "una", sottolinea una nota, con la possibilità del portale AliExpress di vendere direttamente in Russia moda, orologi, cosmetici e altre categorie di prodotti tipici della produzione del Belpaese. L'azienda ha messo a disposizione una, così da raggiungere direttamente gli acquirenti russi. Il tutto è grazie alla possibilità di pagare sia in rubli che in euro e la semplificazione logistica grazie a Cainiao. La possibilità implementata di vendere ed esportare tra i due paesi è stata annunciata l'11 novembre al Global Shopping Festival."Questo è un avvenimento molto importante poiché - ha dichiarato- mette in contatto i produttori del Made in Italy con il marketplace, il sito di e-commerce più popolare nella Federazione Russa, sia in ambito B2B che B2C. Quindinotoriamente desideroso di acquistare prodotti italiani. I tempi di consegna, grazie al portale cinese, i pacchi verranno recapitati dalleaziende italiane nelle case degli acquirenti di Mosca in dieci giorni. Certamente AliExpress rappresenta uno strumento importante per il Made in Italy in Russia, che può far parte anche di un insieme di strategie di vendita che le aziende italiane possono adottare"."Il mercato russo digitale - ha concluso - è in forte crescita e secondo un recente studio di Morgan Stanley, per quanto concerne i soli beni fisici, questo raggiungerà 31 miliardi dollari nel 2020, con un picco di 52 miliardi nel 2023, con una crescita quindi del 170%".