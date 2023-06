Venerdì 2 Giugno 2023, 12:50 - Ultimo aggiornamento: 12:51

Piovono le prenotazioni ma anche gli aumenti. Il ponte del 2 giugno inaugura l'estate 2023 all'insegna dei rincari: un italiano su 3 parte ma a caro prezzo. Lo spiegano bene Federconsumatori e Assoutenti nelle ultime indagini condotte dove gli aumenti vanno dal 15,5% per una birra al 26.8% per un pacchetto vacanza, passando per il 10-15% dei servizi in spiaggia: una giornata al mare in uno dei tanti lidi italiani può arrivare a costare fino a 40 euro per un servizio che si compone di un ombrellone e due lettini.

Nel 2023 un milione di italiani in più andrà in vacanza rispetto all'ultimo anno pre-Covid ma lo farà a caro-prezzo: i pacchetti turistici nazionali hanno avuto un'impennata del 19,2%, a differenza di quelli internazionali con un ben più contenuto +2,4%. "In un solo mese gli alberghi sono rincarati del 5,8%, andare in piscina, palestra o in uno stabilimento balneare costa gia il 9,8% in più rispetto ad aprile, il record per quanto riguarda gli aumenti congiunturali" ha spiegato il presidente Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona. Una vera e propria stangata, per effetto dei prezzi lievitati nel mese di maggio.

L'allarme di Federconsumatori



A lanciare l'allarme è stata Federconsumatori che ha stimato che, nel caso di una settimana al mare o in montagna trascorsa da una famiglia media di quattro persone, nel 2023 si pagherà circa 800 euro in più rispetto all’anno precedente.

I prezzi di ombrelloni e sdraio



Molti sceglieranno di trascorrere il ponte in località balneari. Nemmeno sotto l’ombrellone saranno però al riparo dai rincari: secondo i dati raccolti dall’O.N.F., che ha effettuato il consueto monitoraggio sui prezzi dei servizi balneari, i costi registrano aumenti del +11%. Nel dettaglio, cresce soprattutto il costo della sdraio (che torna in voga tra le preferenze degli italiani), dell’ombrellone, dell’abbonamento stagionale e giornaliero.

Hotel e B&B: prezzi alle stelle



Aumenti in doppia cifra per le strutture ricettive italiane: i forti rincari dei costi di viaggi, hotel e strutture ricettive è anche il risultato del boom di prenotazioni atteso per l’estate. Le indagini condotte da Federconsumatori e Assoutenti evidenziano gli stessi dati: a parte gli hotel in montagna, che rincarano "appena" dell’8%, gli aumenti medi vanno dal +18% al +28%.

I nuovi servizi



A fianco alle nuove modalità di prenotazione e condivisione delle attrezzature, non mancano, anche quest’anno, nuovi servizi, legati soprattutto al benessere e alla cura di sé: dal corso yoga/pilates in spiaggia, ai massaggi, al noleggio Sup. Anche i costi di questi servizi sono stati monitorati dal nostro Osservatorio, che ha rilevato punte del +25% per l’ombrellone maxi e il costo di yoga/pilates, del +13% per i massaggi. In discesa, invece, del -5% il costo previsto per godersi la tintarella in compagnia dei nostri amici a quattro zampe nella dog area.

Biglietti aerei e treni, tariffe record



Il rincaro dell’energia e dei carburanti - e le speculazioni - rendono carissimo viaggiare soprattutto nelle tratte interne anche se molti italiani non rinunciano a volare all’estero nonostante i costi esorbitanti: nel 2023 costerà in media il 46,5% in più rispetto al 2022. Un bel +6% per i biglietti del treno, invece, a fronte del 4,8% per il noleggio delle biciclette. Il già dispendioso settore nautico vedrà le proprie tariffe aumentare ancora fino a un +12,6%. I voli nazionali decollano del 43,2% rispetto a maggio 2022. Medaglia d’argento per i voli internazionali che volano del 36,6%.

Carburanti, la nuova impennata



I dati recenti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) mostrano un incremento dei prezzi dei carburanti in Italia: la benzina self service raggiunge 1,818 euro al litro, mentre il gasolio arriva a 1,662 euro al litro.