Ponte del 2 giugno - Chi ha deciso di trascorrere il weekend al mare avrà un assaggio delle tariffe estive che si annunciano piuttosto alte. In occasione del ponte di inizio giugno, secondo le stime dell'osservatorio nazionale Federconsumatori, circa il 15,3% degli italiani si allontanerà da casa, dato in calo del -2,9% rispetto allo scorso anno. La maggior parte di essi resterà in Italia (il 95%), ma molti sfrutteranno ospitalità presso amici e parenti (oltre il 69%).

Prezzi degli alberghi alle stelle, ​il record a Firenze (+43%) e Milano (+38%). Ecco perché ora sono così alti