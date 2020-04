© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Attraverseremo due settimane molto, molto dolorose". Questo il drammatico annuncio lanciato dalnel suo ultimo. Nel consueto appuntamento volto a fornire agli americani gli aggiornamenti sulla pandemia in atto sono stati illustrati i modelli statistici e le proiezioni degli esperti della task force governativa. Un quadro devastante che fissa ilSe le misure di distanziamento sociale saranno rispettate,. Solo pochi giorni fa, domenica, la forchetta si fermava a 200mila vittime."Voglio che tutti gli americani siano pronti per i giorni difficili che ci aspettano", ha detto Trump prevedendo, tuttavia, chedi questa pandemia. Dopo aver per lungo tempo sottostimato il possibile impatto del virus, il Presidente americano è tornato sui suoi passi ammettendo che. Non è più tempo, dunque, di minimizzare il pericolo e l'ipotesi di riaprire il Paese per Pasqua, avanzata dallo stesso Trump solo una settimana fa, appare ormai lontana. Lecontenenti la raccomandazione a rimanere a casa evitando assembramenti con più di 10 persone sono state"È assolutamente cruciale – ha sottolineato Trump – che gli americani seguano le linee guida per i prossimi 30 giorni.Annunciata, inoltre, laRiguardo alTrump ha affermato che "se la gente vuole usarla certamente non nuoce" consigliando, tuttavia, di usare per un certo periodo "una sciarpa o qualcos'altro" per fare in modo che le mascherine vadano agli ospedali. Un consiglio scientificamente privo di efficacia.confidano nelle restrizioni, che a loro avviso funzionano, "come sta dimostrando ildove la curva della diffusione del coronavirus comincia a scendere". "Non esiste la bacchetta magica, un vaccino o una terapia magica. Ogni comportamento si traduce in qualcosa che può cambiare il corso di questa pandemia virale nei prossimi 30 giorni", ha osservato. "Non bisogna scoraggiarsi – ha esortato il virologo di origini italianeche dirige il–. Faremo il possibile per ridurre il numero dei morti al minimo".Negli Usa al momento icon. L'epicentro resta, con quasi mille morti.