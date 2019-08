USA posticipa ulteriori dazi su alcuni prodotti Made in China

(Teleborsa) - Si allenta la tensione tra Stati Uniti e Cina sul versante delle trattative per il commercio.



Gli Stati Uniti hanno deciso di ritardare l'applicazione di ulteriori dazi del 10% su alcuni prodotti Made in China almeno fino al 15 dicembre. La notizia è stata data dall'ufficio del rappresentate americano per il commercio, sottolineando che ad essere posticipati saranno i dazi di "cellulari, laptop, console per videogame, alcuni giocattoli, monitor per computer e alcuni tipi di scarpe e di abbigliamento".



Volano i mercati finanziari, con gli investitori che negli ultimi tempi erano particolarmente preoccupati per un rallentamento della crescita economica globale derivante proprio da questa guerra commerciale.