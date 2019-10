USA, parte la stagione delle trimestrali. Banche in focus

(Teleborsa) - Prende il via ufficialmente questa settimana la stagione delle trimestrali negli Stati Unti. I primi risultati si attendono già domani con i numeri del terzo trimestre delle maggiori banche statunitensi. Secondo gli addetti ai lavori i profitti mostreranno un calo dell'1,2%.



Nel frattempo, si registra un certo nervosismo sul mercato in attesa di conoscere come sono andati i tre mesi. Citigroup, Goldman Sachs e Wells Fargo oscillano attorno alla parità.



