Usa, Messico e Canada siglano Usmca, il trattato commerciale che manda in soffitta il Nafta

(Teleborsa) - Un'intesa che rappresenta senza dubbio una vittoria per Trump, che ha voluto rinegoziare il Nafta. Nel corso del G20 di Buenos Aires, Stati Uniti, Messico e Canada hanno siglato l'Usmca, l'accordo di libero scambio per il Nord America, che sostituisce il Nafta che risaliva al 1994, quasi 25 anni fa.



I leader dei tre Paesi, il primo ministro Justin Trudeau, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente messicano Enrique Peña Nieto hanno apposto le loro firme. "Questo è un accordo modello che cambia il panorama del commercio per sempre", ha esultato Trump.



