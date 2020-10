USA, FMI stima deficit in crescita

(Teleborsa) - Il Fondo monetario internazionale (FMI) prevede per gli Stati Uniti un deficit al 18,7% del PIL, a cui seguirà un miglioramento nei due anni successivi, quando il rapporto deficit/PIL è atteso all'8,7% e al 5,5%.



Le nuove stime contenute nelle appendici statistiche del World Economic Outlook, diffuso oggi, prevedono anche un aumento per il rapporto debito/PIL, che dovrebbe balzare al 131,2%, (+22,5 punti rispetto al 2019) per poi continuare a salire al 133,6% il prossimo anno, Nel 2022 è previsto al 136,9%.



