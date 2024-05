Venerdì 17 Maggio 2024, 21:15 - Ultimo aggiornamento: 21:20

Le lunghe attese, anche di mesi, a cui sono costretti i cittadini per avere il passaporto potrebbero presto ridursi con l’avvio del servizio in tutti gli uffici delle Poste. A partire dal mese di luglio infatti la richiesta e il rinnovo del documento si potrà fare in tutti gli sportelli della rete del gruppo dei recapiti. Lo ha annunciato ieri il direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, al termine di un incontro con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Il ministro Piantedosi: «Nel 2024 rilasceremo oltre 3,4 milioni di documenti»

IL PIANO

Finora, con il progetto Polis, che ha reso disponibili alcuni servizi della Pubblica amministrazione negli uffici postali dei piccoli comuni, la possibilità di ritirare il passaporto era attiva in 31 sportelli della rete. Entro la fine del mese saliranno a oltre cento e da luglio la nuova modalità sarà progressivamente attivata in tutti gli uffici.

«La grande novità è che da luglio, conclusi i necessari passaggi normativi, questo servizio interesserà progressivamente gli uffici postali di tutta Italia, senza distinzioni tra piccoli e grandi centri», ha dichiarato Lasco. Polis, ha aggiunto, «procede spedito, ad oggi abbiamo già avviato 2.400 interventi e completato oltre 1.500 Uffici Postali in tutta Italia. Su indicazione del ministero dell’Interno ci siamo fatti parte attiva per l’estensione del servizio di richiesta dei passaporti a supporto delle Questure e dei Commissariati, dallo scorso marzo abbiamo registrato più di 350 richieste sui 31 uffici postali in cui il servizio è attivo ed entro fine mese saranno già operativi oltre 130 uffici postali. Mi piace ricordare che oltre l’80% dei cittadini ha richiesto la consegna a casa del passaporto tramite Poste Italiane, con un risparmio di tempo e spostamenti importanti anche e soprattutto per l’ambiente».

Per richiedere il passaporto alle Poste il cittadino dovrà portare due foto identiche conformi alla normativa, il bollo da 73,5 euro e la ricevuta di pagamento del contributo da 42,5 euro, a cui vanno aggiunti 14,2 euro per il servizio fornito dalle Poste. Servono poi un documento di identità e una copia del documento e il vecchio passaporto o la copia della denuncia di furto o smarrimento se si tratta di un rinnovo. Quando sarà pronto il libretto potrà essere ritirato nell’ufficio della Polizia che ha gestito la richiesta o verrà spedito direttamente a casa al costo di 9,5 euro. Per ora il servizio non è attivo per i minorenni.

I COSTI

Rinnovare il passaporto comunque finora spesso in Italia è stata una impresa. Secondo una recente indagine di Altroconsumo in 17 grandi città, provando a prenotare sulla piattaforma online che fornisce le disponibilità nei commissariati, si arriva ad aspettare anche dieci mesi a Venezia, quasi otto a Bolzano e sette a Cagliari solo per avere l’appuntamento in questura. Da cui poi passano diverse altre settimane prima di avere in mano il passaporto. Le città più efficienti sono risultate Perugia, dove il primo appuntamento è addirittura il giorno dopo, e Pescara.

Non ci sono comunque solo i tempi di attesa lunghissimi, ma anche i costi risultano alti per le tasche dei cittadini: il passaporto italiano, sempre secondo le rilevazioni di Altroconsumo, è tra i più costosi in Europa, anche quello per i minori che ha una durata più breve. Per gli italiani, infatti, fare o rinnovare il documento costa 116 euro (escluso il costo di spedizione). Quasi il quadruplo degli spagnoli (30 euro) e circa il doppio dei tedeschi (60 euro). E molto di più anche di francesi (86 euro), inglesi (82,50) e olandesi (77,87 euro). Solo il Portogallo fa peggio del nostro Paese, visto che il passaporto costa 65 euro ma ha una validità di soli 5 anni, con un costo annuo (13 euro) che è di poco superiore a quello del passaporto italiano (11,60 euro).