USA, brusca frenata dell'attività manifatturiera nel distretto di Richmond

(Teleborsa) - Brusca battuta d'arresto per l'indice Fed di Richmond sul settore manifatturiero. A febbraio, l'indicatore, che sintetizza lo stato dell'attività del distretto, si è portato a quota -2 dai +20 di gennaio.



Il dato, pubblicato dal Distretto Fed della capitale della Virginia, risulta anche peggiore delle attese degli analisti che erano per una discesa fino a 13 punti.



In diminuzione anche la componente delle consegne che si porta a +1 punti dai +29 del mese precedente mentre quella dei servizi si attesta a +26 punti da +10 di gennaio. © RIPRODUZIONE RISERVATA