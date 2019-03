USA, Beige Book: effetti negativi da shutdwon su crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'economia americana ha continuato ad espandersi in quasi tutti gli Stati Uniti, ma ad un ritmo più lento rispetto a quanto fatto in passato a causa dello shutdown, durato 35 giorni, nel periodo tra dicembre 2018 e gennaio 2019.E' quanto rileva lanel rapporto Beige Book, elaborato ogni sei settimane sulla base delle informazioni raccolte nei 12 distretti in cui opera la banca centrale statunitense. In dieci dei dodici distretti, la crescita è stata tra il "modesto" e il "moderato" - afferma l'istituto guidato da-. Negli altri due, Philadelphia e S. Louis, la crescita è stata "piatta".Redatto in vista della riunione del(braccio operativo della Fed che prende le decisioni sui tassi) dei prossimi 19 e 20 marzo, il rapporto indica che "circa la metà dei distretti ha notato che lo shutdown del governo federale ha portato un rallentamento dell'attività economica in alcuni settori" quali retail, turismo, immobiliare, manifatturiero e auto.