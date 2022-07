UniCredit, plafond da 1 miliardo per Roma Capitale a sostegno delle imprese

(Teleborsa) - UniCredit ha messo a disposizione di Roma Capitale un plafond da 1 miliardo, grazie ad un accordo con la Camera di Commercio di Roma in via di definizione, e ha deciso di entrare, in qualità di partner fondatore, nel Technopole di Roma, il nuovo ecosistema dell'innovazione. Lo ha annunciato la banca in occasione dell'evento "Un futuro per Roma. Accoglienza, progresso, attrattività", in cui si è confrontata con i vertici delle istituzioni locali e dei principali stakeholders del territorio, sui temi dello sviluppo di Roma e sulla necessità di integrare il futuro della Capitale con gli assi strategici del PNRR, anche in vista dei prossimi appuntamenti, a partire dal Giubileo 2025, che potranno contribuire a rilanciare la città e la sua area metropolitana.

"UniCredit vuole continuare a sostenere il sistema produttivo della Capitale, confermandosi come principale banca operante sul territorio e istituto di riferimento per gli stakeholders locali - ha affermato Pier Carlo Padoan, presidente di UniCredit - La partecipazione attiva al Rome Technopole e l'accordo con la Camera di Commercio ne sono un'ulteriore testimonianza. Per vincere le sfide del futuro sarà fondamentale per la Città promuovere un diffuso sviluppo sostenibile e incrementare la capacità di innovazione delle imprese che operano sul territorio".

"Roma e il Lazio hanno un'occasione storica per ridisegnare il proprio futuro, tra PNRR, nuova programmazione europea e fondi nazionali, nel Lazio stanno atterrando oltre 16 miliardi di euro di risorse aggiuntive, che dobbiamo utilizzare con l'obiettivo di costruire un futuro di sviluppo e benessere diffuso che coinvolga maggiormente le nuove generazioni - ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - Lo possiamo fare anche grazie alla tanta strada che abbiamo percorso in questi anni, siamo diventati una Regione affidabile nell'utilizzo delle risorse europee, abbiamo riportato i conti in ordine, la Sanità non è più commissariata, siamo diventati la Regione più veloce nel pagare le fatture alle imprese".

Per quanto riguarda il plafond, la banca metterà a disposizione delle imprese 1 miliardo di euro finalizzato a sostenere le necessità finanziarie delle imprese che realizzeranno i progetti previsti dal PNRR e per il Giubileo 2025 nell'area romana. Sul fronte del Rome Technopole, il Group Digital & Information office di UniCredit parteciperà attivamente contribuendo ad alimentare l'attività di ricerca, formazione e innovazione in sinergia con il mondo imprenditoriale, nell'ambito della direttrice della transizione digitale.