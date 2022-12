UniCredit, accordo sindacale su ricambio generazionale: 850 nuovi assunti

(Teleborsa) - UniCredit hacon le delegazioni sindacali di FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN,attraverso un piano di uscite volontarie e di assunzioni. In particolare, è stata concordata lita l'assunzione di 850 persone, destinate alla rete commerciale, a fronte di complessiveentro il 2024, con strumenti socialmente responsabili quale il Fondo di Solidarietà di settore.Nel contempo, per venire incontro alle esigenze dei dipendenti nel fronteggiare i rincari legati al caro energia, le intese odierne prevedono sia la definizione anticipata del premio collettivo di produttività 2022 sia di unNel dettaglio, UniCredit ha concordato dirispetto ai tempi consueti il valore del premio collettivo di produttività riferito al 2022 per un importo di. "Questo accordo è frutto del positivo contributo della geografia Italia al conseguimento della buona performance del Gruppo", viene sottolineato.Inoltre, è stato deciso di erogare unda destinare aconsentendo in tal modo ai colleghi di massimizzare il beneficio derivante dalle novità legislative introdotte dal Governo con il Decreto Aiuti quater.