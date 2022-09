Ucraina, a Zaporizhzhia a rischio la sicurezza della centrale. Aiea: inaccettabile

(Teleborsa) - L'(Aiea) ha dichiarato che ilche si è verificato oggi a, la cittadina che ospita la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, "compromette ladelle operazioni". L'Aiea continua a mantenere nell'impianto due ispettori per il monitoraggio della situazione. "È totalmente inaccettabile. Questo non può continuare", ha dichiarato il direttore generalein una nota, chiedendo di "cessare immediatamente i bombardamenti nella zona".Nel frattempo lacontinua a rinforzare le truppe nella regione di, nel nord-est dell'Ucraina, per cercare di resistere all'offensiva delle truppe di Kiev. Le autorità locali hanno fatto sapere che è in corso l'evacuazione di civili verso la Russia e il territorio della autoproclamataa causa deiIl segretario generale della Nato,, ha dichiarato che la guerra in Ucraina è entrata in una fase cruciale e che i prossimi mesi saranno un test per l'unità dell'alleanza atlantica. Sedovesse vincere in Ucraina non sarebbe solo "una tragedia" per il popolo ucraino ma sarebbe "pericoloso per tutta l'", ha aggiunto. Stoltenberg. "Oltre l'80% delle forze di terra russa sono impegnate nella guerra in Ucraina. Siamo grati agli alleati per il sostegno dato finora ma chiediamo di più, dobbiamo dare fondo alle riserve dei nostri magazzini e fornire a Kiev tutto ciò di cui ha bisogno ora", ha sottolineato.