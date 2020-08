Turismo, il 71% degli italiani sceglie la propria auto per le vacanze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con lache l'ha scelta per andare in ferie.È quanto emerge dall'(struttura di ricerca di Autopromotec) in base a una recente ricerca di Italiani.coop (portale di indagine e approfondimento sulla vita quotidiana degli italiani) su un campione rappresentativo della popolazione italiana tra i 18 e i 65 anni di età.L'automobile si conferma largamente il mezzo più utilizzato dagli italiani, con dato inrispetto al 2019, quando era stata scelta dal 55% degli italiani: l'auto è dunque considerato il mezzo più sicuro in tempi di emergenza sanitaria.Al secondo posto della graduatoria dei mezzi di trasporto più utilizzati per le vacanze estive 2020 c'è l', nettamente distaccato con una quota nel 2020 pari al 17% e in netto calo rispetto al 2019 (-12 punti percentuali).Al, preferito solo nel 5% dei casi e in calo di 2 punti percentuali rispetto al 2019. Seguono in ordine la nave e i traghetti (passati dal 6% del 2019 al 4% del 2020), gli autobus e i pullman (stabili al 3%).