Trump sospende lo shutdown. Ventun giorni di tempo per la soluzione

(Teleborsa) - Shutdown sospeso. Con la firma della Legge che riapre temporaneamente il Governo federale, finanziandolo fino al prossimo 15 febbraio, il Presidente Usa Donald Trump ha posto fine allo shutdown più lungo della storia degli Stati Uniti, durato 35 giorni.



"Non ho fatto nessuna concessione", ha replicato Trump su Twitter a chi descrive l'accordo per la fine dello shutdwon come la capitolazione del Presidente verso la speaker della Camera, Nancy Pelosi, e i democratici.



"Sono solo venuto incontro ai milioni di persone colpite duramente dallo shutdown - ha precisato il Presidente - e se entro 21 giorni non ci sarà un accordo tutto è pronto per agire". Precisazione che si riferisce all'intesa che dovrà essere negoziata sulla messa in sicurezza del confine col Messico. © RIPRODUZIONE RISERVATA