Trump in visita alla Fincantieri nel Wisconsin: il gruppo italiano costruirà navi per la Marina Usa

Ultimo aggiornamento: 19:27

alla Fincantieri nel Wisconsin. Il presidente degli Stati Uniti il 25 giugno ha atto visita agli impianti di, la controllata statunitense del gruppo italiano, a Sturgeon Bay, incontrando i suoi addetti e lodando la leadership dell'azienda."Con la vostra fatica, perizia e devozione, forgerete il futuro della, realizzando il simbolo massimo del potere e prestigio americano", ha detto Trump parlando ai lavoratori dei tre impianti di proprietà del gruppo italiano dal 2008, insistendo sullo slogan "compra americano e assumi americani".Fincantieri Marinette Marine si è appena aggiudicata un contratto con la Marina americana dadi dollari per la costruzione di una– la cui consegna è prevista per luglio 2026 – con l'opzione per la realizzazione di altre nove. Grazie a questo investimento della Marina militare, ha sostenuto il presidente Usa, verranno creatiin tutto l'indotto dei cantieri in Wisconsin.È proprio il Wisconsin potrebbe essere uno dei nodi fondamentali delle prossime: nel 2016 qui Trump ha battuto Hillary Clinton per soli 28mila voti.