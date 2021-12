Trenitalia, De Filippis: "Rinnovo della flotta regionale del Lazio all'insegna della sostenibilità"

(Teleborsa) - "Siamo sostenibili per natura ma questa nuova flotta è sicuramente una spinta ulteriore. I nuovi convogli permettono di ridurre i consumi energetici del 30% e i materiali con cui vengono costruiti questi treni sono al 97% riciclabili. Nell'attraversare interi territori costituiscono un servizio importante per intere comunità". È quanto sottolinea Sabrina De Filippis, direttore Business Regionale Trenitalia, in occasione della presentazione del nuovo treno Rock alla Stazione Termini di Roma. Il convoglio è il 15esimo dei 65 nuovi treni Rock di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) destinati alla Regione per il rinnovo della flotta ferroviaria laziale.



Cosa prevede il programma di investimento pluriennale del Gruppo FS Italiane per il trasporto regionale del Lazio?



"Nel Lazio abbiamo un Contratto di servizio importante, un contratto che ha investimenti che portano al rinnovo totale della flotta e quindi di tutti i treni. In particolare abbiamo ben 72 treni tra 'Rock', i nuovi treni ibridi 'Blues', e treni di ultima generazione di tipo elettrico. Questo, unito al grande investimento già avviato qualche anno fa, ci consentirà di portare l'intera flotta del trasporto regionale del Lazio da una media di quasi vent'anni a 6 anni. Si tratta, quindi, di un rinnovo davvero importante, pensato per i nostri clienti pendolari e per coloro che ci scelgono per i viaggi di svago e di turismo".