Transizione digitale, sostenibilità e innovazione: BEI lancia "InvestEU" in Italia

(Teleborsa) -che comprende la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), hanno organizzato un evento a Roma per lanciare il programmaa e firmare le prime quattro operazioni italiane. Il programma, grazie ad una garanzia di bilancio dell'UE dimira ad attivare investimenti per oltre 372 miliardi in tutta Europa volti a sostenere lecome ilAll'evento, aperto dai saluti d, hanno partecipato più di 100 persone fra clienti e stakeholders."InvestEU, il nuovo programma europeo a sostegno deglirappresenta uno strumento fondamentale per finanziare'evento di oggi ci ha dato la possibilità non solo di presentare ai nostri clienti i prodotti finanziari e di advisory offerti dal Gruppo BEI, ma anche di firmare le prime quattro operazioni in Italia che beneficiano di una garanzia InvestEU. Sostenere il settore idrico, promuovere l'economia circolare e investire nelle piccole e medie imprese attive in settori chiave, come la sostenibilità, l'innovazione e la cultura, sono tutte priorità strategiche del programma InvestEU per rilanciare l'economia europea colpita duramente prima dalla pandemia e ora dalla guerra in Ucraina," ha dichiaratoice-Presidente BEI.Commissario per l'Economia, ha dichiarato:oggi a Roma per il suo evento di lancio. Abbiamo davanti a noi una montagna di investimenti da realizzare e attraverso InvestEU potremo garantire che i finanziamenti vadano dove sono più necessari per stimolare l'innovazione, l'occupazione e la crescita. I primi quattro accordi InvestEU firmati oggi con partner italiani ne sono un eccellente esempio e voglio congratularmi con tutte le entità coinvolte per la loro realizzazione. Mi auguro di vedere molti altri accordi di questo tipo nei mesi e negli anni a venire".PerChief Investment Officer del FEI "InvestEU porta una nuova ondata di finanziamenti volti a promuovere l'innovazione, la transizione verso un'economia più sostenibile e la creazione di posti di lavoro in Italia e in Europa. Per questo l'iniziativa è perfettamente allineata con gli obiettivi del FEI. Si tratta di uno strumento disegnato per sostenere le PMI nella loro trasformazione digitale ed eco-sostenibile e per promuovere l'efficienza energetica e garantendo che l'Europa rimanga competitiva nell'attrarre nuove imprese e investimenti".Sono state inoltre firmate le prime quattro operazioni in Italia nell'ambito di InvestEU per un totale di: 45 milioni di euro dallaper potenziare la copertura, qualità e la resilienza dei servizi per le acque reflue nella Provincia di Brescia; 30 milioni di euro investiti dal FEI iner promuovere l'economia circolare; 100 milioni di euro di garanzia FEI aper supportare gli investimenti e le esigenze di liquidità delle PMI e piccole Mid-cap innovative o per sostenere la loro transizione digitale e ecologica; 84 milioni di euro di garanzia FEI aS.p.A per supportare gli investimenti e le esigenze di liquidità delle PMI e piccole Mid-cap del Nord-Est.