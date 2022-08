Tokyo in ribasso su tonfo Softbank. Chiuse borse India e Singapore

(Teleborsa) - Andamento contrastato per le borse asiatiche, con Tokyo che registra una performance negativa a causa del tonfo di Softbank. La holding finanziaria ha registrato una perdita netta attribuibile agli azionisti di 3,16 trilioni di yen (circa 23,3 miliardi di dollari) nel trimestre aprile-giugno, rispetto a un utile netto di 761,5 miliardi di yen nello stesso periodo dell'anno scorso. L'azienda, che gestisce i più grandi fondi al mondo di venture capital incentrati sulla tecnologia, ha sofferto il sell-off dei titoli tech a livello globale.

Intanto, le vendite complessive di auto in Cina a luglio sono aumentate del 20,1% rispetto all'anno precedente a 1,84 milioni e le vendite di auto elettriche hanno rappresentato il 26,4% del totale e sono aumentate del 117,3%.

Continuano le tensioni geopolitiche, con il comando dell'Esercito cinese che ha dichiarato di stare continuando a tenere esercitazioni militari nei mari e nello spazio aereo intorno all'isola di Taiwan.

Scambi in ribasso per la Borsa di Tokyo, che accusa una flessione dello 0,96% sul Nikkei 225, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata mercoledì scorso, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità Shenzhen, che continua la giornata allo 0,09%. Sulla parità Hong Kong (+0,03%); leggermente positivo Seul (+0,43%). Senza direzione Sydney (+0,18%). Chiuse le borse in India e Singapore.



Sostanziale invarianza per l'Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile +0,13%. Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un moderato +0,08%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che scambia sui valori della vigilia.



Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 0,17%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 2,74%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati asiatici:



Mercoledì 10/08/2022

01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,7%)

03:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,5%)

03:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso 6%; preced. 6,1%).

