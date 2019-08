Tokyo chiude in profondo rosso. Pesano dazi USA

(Teleborsa) - Giornata molto difficile per le borse asiatiche, che seguono il trend di Wall Street, penalizzati dai nuovi dazi annunciati dal Presidente USA Donald Trump contro le importazioni dalla Cina. Una decisione lampo che segue il flop delle ultime trattative a Shanghai.



A Tokyo, l'indice Nikkei ha così ceduto oltre il 2% a 21.087 punti, mentre il Topix è scivolato a 994 punti (-2,02%). In calo anche Seoul che però limita la perdita entro un punto percentuale.



In rosso anche le borse cinesi, con Shanghai che segna un -1,45% e Shenzhen un -1,65%, mentre Taiwan scivola dell'1,7%.



Sotto pressione le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che scende del 2,16%, Singapore dello 0,76% e Kuala Lumpur dello 0,64%, Jakarta dello 0,82% e Bangkok dell'1,43%.



Negative anche Mumbay (-0,53%) e Sydney (-0,38%).



