Thomas Cook in bancarotta, a rischio 22.000 posti di lavoro. Ponte aereo per riportare a casa migliai di turisti

Ultimo aggiornamento: 11:22

Thomas Cook in dissesto. La società di viggi non è riuscita a raggiungere un accordo con i creditori propedeutico ad evitare il fallimento. Così il tour operator britannico, con quasi due secoli di storia alle spalle, ha chiesto la liquidazione giudiziaria. A farlo sapere è stata la stessa società che in una nota ha annunciato la cancellazione di "tutti i futuri voli e le future vacanze". Con la liquidazione Thomas Cook mette a rischio 22.000 posti di lavoro a livello globale, di cui 9.000 in Gran Bretagna.La situazione finanziaria del più antico tour operator del mondo, fondato nel 1841, è peggiorata nonostante il rifinanziamento effettuato dalla società cinese e primo azionista Fosun, lo scorso agosto.Tutti a terra i turisti partiti con Thomas Cook dunque ma il rientro a casa è garantito. Il Governo inglese e la Civil Aviation Authority (CAA), autorità di regolamentazione del settore aereo del Regno Unito, hanno istituito un ponte aereo per il rimpatrio dei turisti bloccati dal crack. Il provvedimento riguarda 600 mila i clienti di Thomas Cook attualmente in viaggio, di cui 150 mila britannici. Di questi ultimi 16 mila dovevano rientrare nel Regno Unito nella giornata odierna 23 settembre 2019.Il Ministro dei Trasporti Grant Shapps ha spiegato che sono pronti 45 aerei charter per sostituire la flotta del tour operator e la Caa prevede di rimpatriare entro stasera 14 mila persone.