The Italian Sea Group rilancia il brand Picchiotti con la flotta "Gentleman"

(Teleborsa) - The Italian Sea Group, a soli sei mesi dall'acquisizione degli storici brand Perini e Picchiotti, annuncia la nuova flotta che riporta in auge il marchio Picchiotti, sinonimo di eccellenza ed eleganza dal 1575.



La flotta denominata "Gentleman", nasce dalla collaborazione con Luca Dini e la Design & Architecture, e soddisfa e esigenze di rilancio di TISG, introducendola nel segmento della produzione in serie di yacht e superyacht ma mantenendo fermo il posizionamento ultra high-level.

Il progetto nasce dall'ambizione di creare un prodotto ispirato alla silhouette dei panfili americani degli anni '60, declinando con esclusività ed eleganza le linee classiche senza tempo, con soluzioni ingegneristiche innovative e un design unico e distintivo.

"Questa nuova linea, chiaramente ispirata agli anni d'oro dello yachting del dopoguerra, sia per il layout che per i materiali, mi ha immediatamente conquistato perché rende omaggio a modelli storici come la Serie Giglio o la Serie Mistral di Picchiotti, esaltandone i valori stilistici e la cultura del mare", afferma Giovanni Costantino, Fondatore e CEO di The Italian Sea Group, dicendosi "molto orgoglioso di dare nuova voce ad un brand patrimonio di tutta l'industria nautica, uno dei cantieri più antichi al mondo".



"Abbiamo scelto di sviluppare un'intera flotta dai 24 ai 55m per soddisfare il più ampio range di mercato. Si tratta di un progetto in forte controtendenza dedicato a quegli armatori che vogliono distinguersi, ma sono ben radicati alla tradizione e al concetto di marineria elegante", spiega Luca Dini.

Coerentemente con la strategia di TISG sempre più orientata alla sostenibilità, lo scafo e la sovrastruttura della flotta Picchiotti saranno realizzati totalmente in alluminio. Si sta anche lavorando sull'efficienza delle linee di carena per l'ottimizzazione del confort di navigazione, autonomia e consumi, con motore a propulsione ibrida o full electric.